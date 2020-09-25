«Невероятно, как они ведут дела». Неймар поддержал недовольство Месси из-за ухода Суареса

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, ранее выступавший за «Барселону», оставил комментарий под постом экс-одноклубника форварда Лионеля Месси.
Капитан сине-гранатовых посвятил публикацию своему другу и бывшему партнёру по атаке каталонской команды Луису Суаресу, на днях перешедшему в мадридский «Атлетико». Лео подверг критике руководство «Барселоны» за то, как оно рассталось с уругвайцем.
«Ты заслуживал достойного расставания за свои достижения: один из важнейших игроков в истории «Барселоны», трофеи и индивидуальные награды. И ты не заслуживал, чтобы тебя вышвырнули из клуба, как в итоге получилось. Но меня уже ничего не удивляет», — написал аргентинец.
Под постом Месси в скором времени оказался комментарий Неймара, который также оказался удивлён действиями клуба.
«Невероятно, как они ведут дела», — написал бразилец.
- 25 сентября 2020
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