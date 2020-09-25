Губерниев о назначении Черевченко: главное — не продать Сходню, чтобы Глушакова подписать

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о назначении Игоря Черевченко на пост главного тренера подмосковных «Химок».



«Черевченко в Химках — отличный выбор!!! Игорь молодец, крепкий коуч, будет лучше!!! Главное теперь — не продать Сходню, чтобы Глушакова подписать», — написал Губерниев в своём «телеграме».



Бывший наставник «Химок» Дмитрий Гунько был отправлен в отставку 21 сентября. В матче 8-го тура РПЛ подмосковная команда проиграла «Краснодару» со счётом 2:7. «Химки», набрав 3 очка в восьми стартовых турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в 2 очках от зоны стыковых матчей. Ниже располагается лишь «Ротор» (2).



28 сентября «Химки» примут московское «Динамо» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги, начало встречи – в 19:00 мск.

Черевченко назначен на пост главного тренера «Химок»