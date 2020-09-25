Денис Глушаков согласовал контракт с «Химками»

Как стало известно «Чемпионату», бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков и «Химки» согласовали условия контракта футболиста.
Завтра, 26 сентября, 33-летний хавбек должен будет дать окончательный ответ клубу. Почти наверняка он будет положительным.
В начале сентября сообщалось, что «Химки» не сумели удовлетворить финансовые запросы Глушакова. Впоследствии игрок отреагировал на информацию о несостоявшемся переходе.
Последним на данный момент клубом Глушакова является «Ахмат», цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Ранее Денис на протяжении шести лет выступал за «Спартак» и восемь лет играл за «Локомотив». В сборную России вызывался с 2011 по 2018 год.
«Химки», набрав 3 очка в восьми турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 25 сентября 2020
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