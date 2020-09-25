Дюпин вернулся к тренировкам с «Рубином» в общей группе
Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, который является основным голкипером клуба, вернулся к тренировкам в общей группе.
«Дорогие болельщики «Рубина», вас приветствую! Я вернулся к тренировкам, всё хорошо. Жив, здоров и невредим. Тренируюсь, набираю форму. Скоро увидимся на футбольном поле, так что до встречи», — сказал вратарь в «инстаграме» «Рубина».
Из-за простуды голкипер пропустил три встречи: матчи Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0) и «Спартаком» (0:2), а также игру Кубка России с «Черноморцем» (4:2). 27 сентября в 9-м туре РПЛ команда сыграет на выезде с «Ротором», старт встречи – в 19:00 мск. «Рубин» в восьми матчах набрал 11 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» «Рубина».
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