«Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» без Джордана Хендерсона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом».
«Джо Гомес должен сегодня вернуться к тренировкам, по крайней мере мне так все сказали. Жоэль Матип – ещё нет. Джордан Хендерсон тоже пока не в строю, и в понедельник ему ещё будет слишком рано выходить на поле», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Матч «Ливерпуль» – «Арсенал» состоится 28 сентября на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном.
«Ливерпуль», набрав 6 очков в двух стартовых турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, уступая по дополнительным показателям «Арсеналу», «Эвертону» и «Лестер Сити».
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