Эдуард Менди: все хотят играть за «Челси», но не все могут. Болею за этот клуб с детства

Новичок «Челси» вратарь Эдуард Менди поделился эмоциями от перехода в лондонский клуб из «Ренна».



«Я очень горд. Когда тобой интересуется такой клуб, как «Челси», это значит, что ты отлично проявлял себя в каждом матче. Все знают, что это один из самых больших клубов в мире, и каждый хочет играть за него, но не каждый может. Получить возможность носить эту футболку и защищать эти цвета – честь.



Я болею за «Челси» с детства. Обожаю этот клуб. Когда мне было 12, я со своей тогдашней командой отправился в Брайтон, и там мы посмотрели матч. Тогда я понял, насколько увлекателен английский футбол. Мы пошли в магазин, где я увидел футболку «Челси». Это был примерно 2003 год, когда тренером был Раньери. И я купил ту футболку. Так что мне всегда нравился этот клуб», — приводит слова Менди пресс-служба «Челси».

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