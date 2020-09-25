Мората: многие забивают 40 голов, но ничего не выигрывают. Я же привык брать трофеи

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, который перешёл в туринский клуб из мадридского «Атлетико» на правах аренды с правом выкупа, ответил на вопрос о низкой результативности в предыдущих сезонах.
«Конечно, каждый хотел бы забивать 30-40 голов, но я знаю многих нападающих, которые столько забивают, а потом ничего не выигрывают. Я же привык брать трофеи, но забивать 15-18 голов. Если вы хотите высокие личные показатели, то посмотрите теннис, а футбол — командный вид спорта.
Не прогрессирую после «Ювентуса»? Может быть, раньше у меня было не много замечательных моментов, но теперь я нахожусь в нужном месте и в нужное время. Сыграть за «Атлетико» было моей детской мечтой, и я её исполнил. Это клуб, который поверил в меня и помог мне расти", — цитирует Морату La Gazzetta dello Sport.
- 25 сентября 2020
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