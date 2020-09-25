Глушенкову в Италии сделали операцию по восстановлению крестообразных связок

Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» сообщила, что полузащитнику «Спартака» Максиму Глушенкову сделали операцию на колене.

«Сегодня в Риме Максиму Глушенкову проведена операция по восстановлению крестообразных связок. Через несколько дней наш боец уже приступит к восстановлению. В расположение «Спартака» Глушенков вернётся через пару недель. Ждём на поле, Макс!» — говорится в сообщении.

Игрок молодёжной сборной России получил травму колена в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года со сборной Польши (0:1).

Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне форвард принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с красно-белыми действует до лета 2023 года.