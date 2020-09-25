Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Глушенкову в Италии сделали операцию по восстановлению крестообразных связок

Глушенкову в Италии сделали операцию по восстановлению крестообразных связок
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» сообщила, что полузащитнику «Спартака» Максиму Глушенкову сделали операцию на колене.

«Сегодня в Риме Максиму Глушенкову проведена операция по восстановлению крестообразных связок. Через несколько дней наш боец уже приступит к восстановлению. В расположение «Спартака» Глушенков вернётся через пару недель. Ждём на поле, Макс!» — говорится в сообщении.

Игрок молодёжной сборной России получил травму колена в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года со сборной Польши (0:1).

Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне форвард принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с красно-белыми действует до лета 2023 года.

Тедеско: в ситуации с травмой Глушенкова врачи «Спартака» сделали всё от них зависящее
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020