Живоглядов: Лёша Миранчук делал разницу, его уход из «Локомотива» ощутим

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Лёша был главным созидателем «Локомотива». От него многое зависело: это тот игрок, который делал разницу. Конечно, его уход ощутим. Будем следить за ним в «Аталанте»: смотреть матчи, переживать и болеть.



В «Локомотиве» продолжается перестройка: некоторые игроки ушли, ещё и травмы подкосили, а новички только втягиваются. Сейчас формируется новая команда. Плюс на поле в последних матчах не всё получалось, где-то не хватало удачи. Понятно, что эмоциональный фон последний месяц был не самым лучшим, но в «Локомотиве» не было паники. Нужно было перебороть ситуацию — в этом плане победа над «Тамбовом» очень важна.



Коронавирусная пауза, сложный график после неё, межсезонья тоже почти не было — из-за этого все команды так или иначе переживут спад. У кого-то он пришёлся на самый старт сезона, кому-то ещё предстоит. «Локомотив» тоже недобирал очки в нескольких матчах. Это временная ситуация. Нужно перетерпеть и идти к своим целям: бороться за самые высокие места в РПЛ и готовиться к Лиге чемпионов. Надеюсь, от игры к игре мы будем только сильнее», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.