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Живоглядов: ЦСКА качественно укрепился, «Локомотив» ждёт огненный матч в воскресенье

Живоглядов: ЦСКА качественно укрепился, «Локомотив» ждёт огненный матч в воскресенье
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился эмоциями в преддверии московского дерби в матче 9-го тура РПЛ с ЦСКА.

«ЦСКА — один из топ-клубов РПЛ. Соперник очень сильный, нас ждёт огненный матч в воскресенье. Команда качественно укрепилась: пришли несколько атакующих футболистов. Думаю, теперь ЦСКА сделает больший акцент на нападение.

У нас три подряд матча на ноль? Последние два-три сезона у «Локомотива» и было всё стабильно в обороне. Но с ЦСКА в любом случае будет непросто.

Николич выбирает стартовый состав из тех, кто, по его мнению, на данный момент сильнее. Я чувствую доверие тренера. Во время перерыва на сборную работал с физиотерапевтом на базе. Тем, кто не уехал, дали четыре дня выходных, но мне нужно было окончательно восстановиться от повреждения, чтобы вернуться в общую группу к «Ростову». Сейчас уже всё отлично, я в форме", — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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