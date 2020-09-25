«Атлетико» объявил о переходе Луиса Суареса

Нападающий Луис Суарес подписал контракт с мадридским «Атлетико», сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня, 25 сентября, 33-летний уругваец прошёл медобследование и подписал соглашение с «матрасниками» на два года.

«С приходом Суареса в «Атлетико» к нам присоединился отличный бомбардир с большим опытом работы в Европе, который всегда отличался самоотверженностью на поле и считался одним из лучших на своей позиции в мире», — говорится в сообщении пресс-службы.

Луис Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.



В ходе своей карьеры Луис также защищал цвета «Ливерпуля», «Аякса», «Гронингена» и «Насьоналя», воспитанником которого является. С 2007 года форвард вызывается в сборную Уругвая.