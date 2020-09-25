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Экс-защитник «Спартака» Боккетти перейдёт в клуб Серии B

Экс-защитник «Спартака» Боккетти перейдёт в клуб Серии B
Футбол / Италия 0

Бывший защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, выступающий за «Верону», станет игроком «Пескары», сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго на своей странице в «Твиттере».

Боккетти перейдёт в «Пескару» на правах аренды. Сделка будет завершена в понедельник, 28 сентября.

Сальваторе перешёл в «Спартак» из казанского «Рубина» в январе 2013 года. В составе красно-белых защитник становился чемпионом России сезона-2016/2017, а также обладателем Суперкубка страны. Всего за красно-белых Боккетти провёл 115 игр и забил 5 мячей. В «Верону» итальянский защитник перешёл летом 2019 года.

Боккетти также выступал в составе таких клубов, как «Асколи», «Фрозиноне», «Дженоа» и «Милан», играл за национальную команду Италии. «Пескара» в нынешнем сезоне выступает в Серии B.

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