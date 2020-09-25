Мидо: хотелось бы увидеть реакцию Кумана на слова Месси о Суаресе

Бывший нападающий «Аякса» и сборной Египта Мидо поделился мнением о словах нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в отношении ухода Луиса Суареса в мадридский «Атлетико».

Аргентинец написал в соцсетях, что «Суарес не заслуживал, чтобы его вышвырнули из клуба таким образом».

«Я хотел бы увидеть реакцию Кумана на сегодняшние слова Месси о Суаресе. Куман настаивал на том, чтобы я покинул „Аякс“, когда публично высказал своё честное мнение о команде, несмотря на то что мне было всего 18 лет. Конечно, я не сравниваю себя с Месси, но это интересно», — написал Мидо в "Твиттере".

Луис Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.