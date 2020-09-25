Денис Глушаков вспомнил свой «полёт к мечте»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Денис Глушаков поддержал ностальгический челлендж, запущенный «Чайкой».
«Решил поддержать земляков из „Чайки“ и вспомнить, каким был мой #ПолётКМечте. На фото — отражение пути с изумрудных газонов российской глубинки до главной команды страны и футбольных побед. Знаю, что тысячи наших пацанов со всей России тоже смогут реализовать свою мечту, будут упорно работать и верить в футбол и в себя. Важно, чтобы наши главные футбольные организации поддерживали детский спорт и создавали все условия для развития футболистов, которые только начинают играть. Спасибо за эстафету, передаю слово Митрюшкину и Данцеву. Расскажите свою историю», — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».
Последним на данный момент клубом Глушакова является «Ахмат», цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Ранее Денис на протяжении шести лет выступал за «Спартак» и восемь лет играл за «Локомотив». В сборную России вызывался с 2011 по 2018 год.
- 25 сентября 2020
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