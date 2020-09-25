Суарес — Месси: никто не заменит твоего гигантского значения для «Барселоны» и для футбола

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес ответил капитану «Барселоны» Лионелю Месси на сообщение, посвящённое уходу уругвайца из каталонского клуба.

«Спасибо, друг, за твои слова, и огромное спасибо за твою дружбу. Я всегда буду благодарен тебе как весёлому и сентиментальном человеку, потому что все знают тебя лишь как игрока. Не забывай, что я всегда говорил: «Продолжай получать удовольствие и показывай, что ты такой один». Все эти футболисты не заменят твоего гигантского значения для клуба и для мира футбола. Я очень люблю тебя, друг. Мы будем скучать», — написал Суарес в комментариях под постом Месси в "Инстаграме".

Луис Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.