«Пародия и оригинал». «Локомотив» сравнил технику Левандовского и Миранчука

Пресс-служба «Локомотива» сравнила технику экс-полузащитника команды Алексея Миранчука и форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

«Железнодорожники» выложили в «Твиттере» два видео: на первом гол-красавец Миранчука в матче с «Краснодаром», на втором — момент с обработкой мяча Левандовским в матче за Суперкубок УЕФА с «Севильей». Видео с Левандовским названо «пародией», ролик с Миранчуком — «оригиналом».

«Вы уверены, что Левандовски должен получить «Золотой мяч»?» — говорится в сообщении в «твиттере» клуба.

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле ранее заявил, что отдал бы свой голос за Роберта Левандовского в борьбе за «Золотой мяч». «Бавария» в овертайме обыграла «Севилью» со счётом 2:1 и завоевала Суперкубок УЕФА.