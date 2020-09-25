Игроки «Атлетико» прогнали Суареса через тоннель

Футболисты мадридского «Атлетико» поприветствовали новичка команды — нападающего Луиса Суареса.
На тренировке игроки «Атлетико» устроили Суаресу тоннель. Видео размещено в «твиттере» мадридского клуба.
Сегодня, 25 сентября, «Атлетико» объявил о переходе Луиса Суареса. 33-летний уругваец прошёл медобследование и подписал соглашение с «матрасниками» на два года.
Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.
В ходе карьеры Луис защищал цвета «Ливерпуля», «Аякса», «Гронингена» и «Насьоналя», воспитанником которого является. С 2007 года вызывается в сборную Уругвая.
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