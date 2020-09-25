«Ротору» разрешили провести матч с «Рубином»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщила, что «Ротор» получил разрешение на проведение матча 9-го тура с «Рубином».
«Клуб предоставил разрешение регионального Роспотребнадзора на проведение встречи 9-го тура «Ротор» – «Рубин», а также список игроков, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус и смогут принять участие в матче», — говорится в сообщении.
Игроки и тренеры «Ротора» готовятся к матчу с «Рубином» на базе «Олимпия» в Волгограде. В распоряжении Александра Хацкевича 14 футболистов, среди которых есть игроки молодёжной команды. По мере выздоровления и сдачи двух подряд отрицательных тестов на наличие коронавирусной инфекции к основе присоединятся находящиеся на самоизоляции футболисты.
Напомним, «Ротор» был вынужден пропустить два матча в РПЛ и один матч в Кубке страны из-за вспышки коронавируса. Команда не сыграла с «Краснодаром», за что ей было присуждено техническое поражение, а также пропустила матч с «Ростовом» и ставропольским «Динамо».
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