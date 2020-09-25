«Зенит» отказался от покупки Де Пауля из-за высоких запросов «Удинезе»

Аргентинский полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль не перейдёт в «Зенит», сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Петербургский клуб отказался от покупки хавбека, посчитав запросы «Удинезе» чрезмерными. Фриульцы требовали за трансфер € 35 млн, тогда как «Зенит» предлагал € 25 млн. При этом россияне давали за аргентинца самую высокую цену. От идеи покупки Де Пауля отказался и «Лидс».
Сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга связался с окружением игрока и пытается убедить его переехать в Россию. В СМИ появлялась информация, что «Зенит» предложил «Удинезе» за Де Пауля € 35 млн, но аргентинец отказался переезжать в Россию.
26-летний Де Пауль — воспитанник аргентинского «Расинга». Полузащитник подписал контракт с «Удинезе» в 2016 году, «Валенсия» получила за него € 3 млн. В сезоне-2019/2020 Родриго провёл 35 матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач. Действующий контракт Родриго с клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Де Пауля в € 30 млн.
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