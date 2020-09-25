Артета: Тьяго мне нравится ещё со времён «Барселоны», отличный игрок для «Ливерпуля»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об игре полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантары, а также рассказал о предстоящем матче с мерсисайдцами.
«Мы не обсуждаем свои действия на рынке, но Тьяго мне нравится ещё со времён „Барселоны“. Невероятная личность, большой талант, отличные качества для игры в полузащите. Думаю, он отличный игрок для „Ливерпуля“.
Матчи предыдущего сезона в чемпионате и Кубке были очень разными. Сейчас всё будет по-другому. «Ливерпуль» доминирует почти во всех аспектах игры. Мы должны быть в хорошей форме. В понедельник нам нужно показать лучшие качества, чтобы выиграть", — цитирует Артету Sky Sports.
Встреча «Арсенала» и «Ливерпуля» состоится 28 сентября. Начало — в 22:00 мск.
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