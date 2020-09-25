Эмери: Месси продолжает оставаться лучшим игроком в мире
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился эмоциями перед матчем 3-го тура Примеры с «Барселоной», а также прокомментировал игру капитана каталонцев Лионеля Месси.
«Месси может сыграть как индивидуально, так и успешно разыграть мяч с партнёром. Это игрок, который всегда выводит из равновесия, он будет это делать все 90 минут. Он продолжает оставаться лучшим игроком в мире.
Каждый матч — это возможность. С «Барселоной» у нас плохая статистика. Эта команда борется с «Реалом» за чемпионство. Но мы постараемся удивить. Это мотивирует. Мы способны продемонстрировать свой потенциал. Стремимся к тому, чтобы играть эффективно и с блеском", — цитирует Эмери Marca.
Матч «Барселона» — «Вильярреал» состоится 27 сентября. Начало — в 22:00 мск.
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