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Эмери: Месси продолжает оставаться лучшим игроком в мире

Эмери: Месси продолжает оставаться лучшим игроком в мире
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери поделился эмоциями перед матчем 3-го тура Примеры с «Барселоной», а также прокомментировал игру капитана каталонцев Лионеля Месси.

«Месси может сыграть как индивидуально, так и успешно разыграть мяч с партнёром. Это игрок, который всегда выводит из равновесия, он будет это делать все 90 минут. Он продолжает оставаться лучшим игроком в мире.

Каждый матч — это возможность. С «Барселоной» у нас плохая статистика. Эта команда борется с «Реалом» за чемпионство. Но мы постараемся удивить. Это мотивирует. Мы способны продемонстрировать свой потенциал. Стремимся к тому, чтобы играть эффективно и с блеском", — цитирует Эмери Marca.

Матч «Барселона» — «Вильярреал» состоится 27 сентября. Начало — в 22:00 мск.

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