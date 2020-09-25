«Манчестер Сити» ведёт переговоры с «Бенфикой» о трансфере защитника Диаша

Центральный защитник «Бенфики» Рубен Диаш может перейти в «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.

По информации источника, английский клуб начал переговоры. «Бенфика» оценивает 23-летнего игрока сборной Португалии более чем в € 54 млн. В сделке может принять участие защитник «горожан» Николас Отаменди.

«Манчестер Сити» хотел подписать игрока «Наполи» Калиду Кулибали, однако сумма, запрашиваемая неаполитанцами, оказалась неподъёмной.

Рубен Диаш — воспитанник «Бенфики». Защитник начал привлекаться к выступлениям за основной состав команды в 2017 году. В минувшем сезоне чемпионата Португалии Рубен Диаш провёл 33 матча, забил два мяча и отдал три голевые передачи, получив при этом шесть жёлтых карточек.