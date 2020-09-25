«Айнтрахт» в гостях обыграл «Герту» благодаря голам Силвы и Доста

В матче 2-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» одержал победу над берлинской «Гертой». Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Счёт на 30-й минуте матча открыл форвард франкфуртцев Андре Силва. Преимущество «Айнтрахта» увеличил Бас Дост, ему ассистировал Даити Камада. Третий гол «Айнтрахта» забил Себастьян Роде, также с передачи Камада. На 77-й минуте Мартин Хинтереггер забил автогол, позволив «Герте» отыграть один мяч.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом. Ему помогали ассистенты Рене Роде и Маркус Хеккер. Резервный арбитр — Роберт Шредер.
В матче 1-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» сыграл вничью с «Арминией» (1:1). «Герта» в первом матче нового сезона разгромила «Вердер» (4:1).
- 25 сентября 2020
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