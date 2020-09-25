«Лилль» переиграл «Нант» и вышел на первое место в Лиге 1
В 5-м туре французской Лиги 1 «Лилль» одержал победу в матче с «Нантом». Встреча проходила на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу «Лиллю» принесли автогол защитника «Нанта» Николя Паллуа на 43-й минуте встречи и гол с пенальти, который забил Бурак Йилмаз на 87-й минуте.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Ему помогали ассистенты Филипп Жеанн и Хюсейин Оджак. Резервный арбитр — Ромен Лиссорг.
В 5 матчах чемпионата Франции «Лилль» набрал 11 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Нант» (5) — на 14-м месте. На втором и третьем месте — «Сент-Этьен» и «Ренн», набравшие по 10 очков, у команд по одному матчу в запасе.
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