«Лилль» переиграл «Нант» и вышел на первое место в Лиге 1

В 5-м туре французской Лиги 1 «Лилль» одержал победу в матче с «Нантом». Встреча проходила на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Лиллю» принесли автогол защитника «Нанта» Николя Паллуа на 43-й минуте встречи и гол с пенальти, который забил Бурак Йилмаз на 87-й минуте.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Ему помогали ассистенты Филипп Жеанн и Хюсейин Оджак. Резервный арбитр — Ромен Лиссорг.

В 5 матчах чемпионата Франции «Лилль» набрал 11 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Нант» (5) — на 14-м месте. На втором и третьем месте — «Сент-Этьен» и «Ренн», набравшие по 10 очков, у команд по одному матчу в запасе.