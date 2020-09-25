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«Лилль» переиграл «Нант» и вышел на первое место в Лиге 1

«Лилль» переиграл «Нант» и вышел на первое место в Лиге 1
Футбол / Франция 0

В 5-м туре французской Лиги 1 «Лилль» одержал победу в матче с «Нантом». Встреча проходила на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Лиллю» принесли автогол защитника «Нанта» Николя Паллуа на 43-й минуте встречи и гол с пенальти, который забил Бурак Йилмаз на 87-й минуте.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Ему помогали ассистенты Филипп Жеанн и Хюсейин Оджак. Резервный арбитр — Ромен Лиссорг.

В 5 матчах чемпионата Франции «Лилль» набрал 11 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Нант» (5) — на 14-м месте. На втором и третьем месте — «Сент-Этьен» и «Ренн», набравшие по 10 очков, у команд по одному матчу в запасе.

Франция - Лига 1. 5-й тур
25 сентября 2020, пятница. 22:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
2 : 0
Нант
Нант
1:0 Паллуа – 43' (автогол)   2:0 Йылмаз – 87' (пен)
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