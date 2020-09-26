Зидан — о трансферах «Реала»: до 5 октября может случиться всё, что угодно

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о трансферной политике клуба в летнее трансферное окно.

«Сейчас в «Реале» собрана команда, с которой я должен работать. Не собираюсь просить о чём-то большем. Но я знаю, что до 5 октября может случиться всё, что угодно. Думаю, что у меня сейчас лучшая команда, и я полностью держусь за своих игроков», — цитирует Зидана Goal.

5 октября в Испании закрывается трансферное окно.

Сообщалось, что «Реал» не будет покупать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в летнее трансферное окно. Мадридский клуб не будет платить € 150 млн за французского полузащитника. Клуб также отказался от идеи приобрести Донни ван де Бека, который в итоге перешёл в «Манчестер Юнайтед». «Реал» и Зидан сделали ставку на молодого полузащитника Федерико Вальверде.