Экс-тренер «Реала»: в Мадриде знают о проблемах с Зиданом, но у Бэйла есть своя правда

Бывший наставник мадридского «Реала» Хуанде Рамос поделился мнением о переходе нападающего Гарета Бэйла в «Тоттенхэм Хотспур».
«Мне очень нравится этот игрок. Он многое дал „Реалу“. У него огромная мощь и волшебная левая нога, он очень полезный футболист и один из немногих с талантом мирового уровня. В Мадриде знают о проблемах, которые у него, возможно, были с Зиданом, но я уверен, что у Гарета есть своя правда», — цитирует Рамоса Marca.
Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.
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