Защитник «Урала» Кулаков: в Грозном лёгких матчей не бывает

Защитник «Урала» Денис Кулаков поделился эмоциями в преддверии матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

«Положительные результаты влияют на внутреннее состояние команды. Микроклимат у нас хороший, с таким настроем готовимся к предстоящей игре. В Грозном лёгких матчей не бывает. Постараемся сыграть так же хорошо, как играли. Тренер проанализирует соперника и расскажет, какие есть положительные и слабые стороны», — сказал Кулаков в интервью пресс-службе клуба.

Матч «Ахмат» — «Урал» состоится сегодня, 26 сентября. Начало — в 16:30 по московскому времени.

По итогам восьми туров «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. «Урал» (10) располагается на строчку ниже.