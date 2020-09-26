«Динамо» показало бар-челлендж с участием Новикова

Пресс-служба московского «Динамо» выложила на YouTube-канале видеоролик с тренировки команды после матча с «Ахматом» (1:0).
Видео называется «Бар-челлендж с участием Новикова и баттл между Комличенко и Плиевым». В ролике также показана индивидуальная тренировка Максимилиана Филиппа.
«Чемпионат» сообщал, что в «Динамо» начали поиск главного тренера на замену Кириллу Новикову. Напомним, в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА тбилисский «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл московское «Динамо». Бело-голубые вылетели из турнира.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте Торнике Киркитадзе пробил со средней дистанции, Антон Шунин дотянулся до мяча, но отбил его точно на Ираклия Сихарулидзе, а тот отправил мяч в незащищённый угол ворот. На 76-й минуте Теймураз Шония мощно пробил по воротам, Шунин отбил мяч к линии штрафной, а Мамия Гавашелишвили вколотил его под перекладину. В концовке один гол с пенальти отыграл Николай Комличенко.
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