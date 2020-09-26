Расследование по экзамену Суареса приостановлено из-за утечек в СМИ
Прокуратура города Перуджа на неопределенный срок приостановила расследование дела, связанного с экзаменом по итальянскому языку, который сдавал в местном университете новичок мадридского «Атлетико», уругвайский форвард Луис Суарес, сообщает ANSA.
Ранее сообщалось, что экзамен, который Суарес сдавал для того, чтобы получить паспорт гражданина ЕС и перейти в «Ювентус» (сделка в итоге не состоялась), был формальностью — уругваец заранее знал ответы на все вопросы и очень плохо изъяснялся на итальянском языке.
«Меня возмущает то, что происходит, включая огромную толпу репортёров, которые зачем-то сегодня собрались у здания прокуратуры. Мы хотим, чтобы такие вещи больше не повторялись», – заявил судья, занимающийся этим делом.
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