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Расследование по экзамену Суареса приостановлено из-за утечек в СМИ

Расследование по экзамену Суареса приостановлено из-за утечек в СМИ
Футбол / Испания 0

Прокуратура города Перуджа на неопределенный срок приостановила расследование дела, связанного с экзаменом по итальянскому языку, который сдавал в местном университете новичок мадридского «Атлетико», уругвайский форвард Луис Суарес, сообщает ANSA.

Ранее сообщалось, что экзамен, который Суарес сдавал для того, чтобы получить паспорт гражданина ЕС и перейти в «Ювентус» (сделка в итоге не состоялась), был формальностью — уругваец заранее знал ответы на все вопросы и очень плохо изъяснялся на итальянском языке.

«Меня возмущает то, что происходит, включая огромную толпу репортёров, которые зачем-то сегодня собрались у здания прокуратуры. Мы хотим, чтобы такие вещи больше не повторялись», – заявил судья, занимающийся этим делом.

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