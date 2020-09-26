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«Милан» хочет подписать игрока своего соперника по Лиге Европы

«Милан» хочет подписать игрока своего соперника по Лиге Европы
Футбол / Италия 0

Итальянский «Милан» заинтересован в приобретении нападающего норвежского «Будё-Глимт» Йенса Хеуге, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По его словам, «Милан» уже начал переговоры с норвежцами и скоро сделает клубу первое официальное предложение. Итальянский клуб играл с «Будё-Глимт» в квалификации Лиги Европы. «Милан» одержал побеу со счётом 3:2, а один из мячей в составе норвежского клуба забил как раз Хеуге. В чемпионате Норвегии сезона-2020 (первенство в этой стране проходит по системе «весна-осень») Хеуге принял участие в 17 матчах и забил в них 14 голов.

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы соперником «Милана» станет португальский «Риу Аве». Матч состоится 1 октября.

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