«Милан» хочет подписать игрока своего соперника по Лиге Европы
Итальянский «Милан» заинтересован в приобретении нападающего норвежского «Будё-Глимт» Йенса Хеуге, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По его словам, «Милан» уже начал переговоры с норвежцами и скоро сделает клубу первое официальное предложение. Итальянский клуб играл с «Будё-Глимт» в квалификации Лиги Европы. «Милан» одержал побеу со счётом 3:2, а один из мячей в составе норвежского клуба забил как раз Хеуге. В чемпионате Норвегии сезона-2020 (первенство в этой стране проходит по системе «весна-осень») Хеуге принял участие в 17 матчах и забил в них 14 голов.
В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы соперником «Милана» станет португальский «Риу Аве». Матч состоится 1 октября.
Дубль Чалханоглу помог «Милану» обыграть «Будё-Глимт» и выйти в раунд плей-офф Лиги Европы
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