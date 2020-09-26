Сульшер: вопрос о том, почему ван де Бек — единственный трансфер «МЮ» — неуважение к нему
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос о том, почему единственным трансфером команды в летнее трансферное окно стал голландский полузащитник Донни ван де Бек.
«Вы проявляете немного неуважения к Донни, потому что он топ-футболист, который делает нашу команду сильнее. Надо позволить клубам выстраивать трансферную политику так, как это выгодно им. Мы прилагаем все усилия, чтобы иметь конкурентоспособную команду», — приводит слова Сульшера ВВС.
23-летний Донни ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из амстердамского «Аякса» за € 39 млн. Игрок дебютировал за команду в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» и в этой же игре забил свой дебютный мяч за «Юнайтед».
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