«Монако» арендовал игрока «Бенфики»
Полузащитник португальской «Бенфики» Флорентину Луиш на правах аренды перешёл в «Монако», сообщается на официальном сайте клуба.
Таким образом, клуб, выступающий в чемпионате Франции, опередил в борьбе за игрока итальянский «Милан» и английский «Манчестер Сити».
Луиш — воспитанник «Бенфики». В её составе он завоевал титул чемпиона Португалии в сезоне-2018/2019. Кроме того, полузащитник становился чемпионом Европы в составе сборных Португалии для игроков до 17 и до 19 лет. В минувшем сезоне Флорентину Луиш провёз за «Бенфику» 18 матчей и отдал одну голевую передачу. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет € 18 млн. Стоимость аренды составила € 1,5 млн.
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