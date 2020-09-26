Вратарь «МЮ» Ромеро может перейти в «Эвертон»

Аргентинский голкипер английского «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро может перейти в «Эвертон», сообщает The Times.

По информации издания, представители «Эвертона» уже обсуждали с агентами возможный переход 33-летнего вратаря в команду. В нём видят усиление конкуренции для основного вратаря ливерпульского клуба и сборной Англии Джордана Пикфорда.

Клубы ещё не вступили в переговоры, при этом сам Ромеро очень заинтересован в переходе именно в «Эвертон». Его текущий контракт с манкунианцами рассчитан до июня 2021 года.

Серхио Ромеро перешёл в «Манчестер Юнайтед» из итальянской «Сампдории» в 2015 году. Ромеро не является основным голкипером «Юнайтед», уступая место в стартовом составе испанцу Давиду Де Хеа.