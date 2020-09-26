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Паредес отреагировал на дисквалификацию за драку в матче с «Марселем»

Паредес отреагировал на дисквалификацию за драку в матче с «Марселем»
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес прокомментировал свою дисквалификацию на два матча по итогам матча третьего тура чемпионата Франции с «Марселем» (0:1).

«Я очень счастлив в Париже. То, что произошло с «Марселем», заставило меня задуматься. Я должен измениться. Я должен улучшить своё поведение. Мне дали две игры дисквалификации, и я не мог играть», — приводит слова Паредеса Goal со ссылкой на Radio Continental.

На последних минутах встречи Паредес сначала сфолил против игрока «Марселя», а затем толкнул его одноклубника. Между футболистами команд разгорелась драка. В результате потасовки были удалены три игрока парижан (Лейвин Курзава, Неймар, Паредес) и двое марсельцев (Дарио Бенедетто, Жордан Амави). Неймар получил красную карточку за подзатыльник игроку «Марселя».

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