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Фабрегас: надеюсь, однажды Месси перейдёт в «Монако»

Фабрегас: надеюсь, однажды Месси перейдёт в «Монако»
Футбол / Испания 0

Бывший игрок «Барселоны» Сеск Фабрегас, выступающий за «Монако», выразил надежду, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси однажды перейдёт в стан монегасков.

«Надеюсь, однажды Месси перейдёт в „Монако“. Но это будет непросто — он действительно невероятный футболист. Месси заслуживает того, чтобы остаться в „Барселоне“ навсегда, если этого захочет», — приводит слова Фабрегаса Goal.com.

Напомним, Месси собирался покинуть «Барселону» и требовал от клуба досрочного расторжения контракта, который действует до лета 2021 года. Президент клуба Хосеп Мария Бартомеу отказался разрывать соглашение с игроком, потребовав полной выплаты суммы отступных в размере € 700 млн. 4 сентября Месси объявил, что остаётся в «Барселоне», но при этом назвал катастрофой для клуба руководство во главе с Бартомеу.

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