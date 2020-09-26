Фабрегас: надеюсь, однажды Месси перейдёт в «Монако»

Бывший игрок «Барселоны» Сеск Фабрегас, выступающий за «Монако», выразил надежду, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси однажды перейдёт в стан монегасков.



«Надеюсь, однажды Месси перейдёт в „Монако“. Но это будет непросто — он действительно невероятный футболист. Месси заслуживает того, чтобы остаться в „Барселоне“ навсегда, если этого захочет», — приводит слова Фабрегаса Goal.com.



Напомним, Месси собирался покинуть «Барселону» и требовал от клуба досрочного расторжения контракта, который действует до лета 2021 года. Президент клуба Хосеп Мария Бартомеу отказался разрывать соглашение с игроком, потребовав полной выплаты суммы отступных в размере € 700 млн. 4 сентября Месси объявил, что остаётся в «Барселоне», но при этом назвал катастрофой для клуба руководство во главе с Бартомеу.

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