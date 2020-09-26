Экс-игрок «Тоттенхэма»: не думаю, что Моуринью и Алли смогут примириться

Бывший игрок «Тоттенхэм Хотспур» Джермейн Дженас поделился мнением об отношениях между главным тренером «шпор» Жозе Моуринью и хавбеком команды Деле Алли.



«Не думаю, что они смогут примириться. Чувствую, их пути разошлись. Всё, что делает Жозе, — это привлечение внимания и вызов реакции. На месте Деле я бы обеспокоился. Все тренеры всегда любили его. Нет никаких сомнений, что он растерял форму за последние 18 месяцев. И знает это лучше, чем кто-либо. Две недели назад сказал бы, что на месте Деле я бы остался. Но сейчас всё указывает на то, что ему стоит выбираться из ситуации.



Деле будет отчаянно пытаться попасть в сборную Англии на чемпионат Европы. Единственный способ сделать это — играть в футбол и забивать. Сейчас не похоже, что „Тоттенхэм“ Моуринью — его место. На его месте я бы двигался дальше», — приводит слова Дженаса BBC.

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