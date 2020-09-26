Зидан: «Барселона» — это клуб, который будет бороться за все титулы
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от сезона-2020/2021 и оценил готовность «Барселоны».
«Буду уважительным. Кроме того, не знаю, что происходит внутри команды, поэтому не хочу вмешиваться. Думаю, в каждом клубе есть проблемы и трудности. «Барселона», с точки зрения команды и состава, это клуб, который будет бороться за все титулы. Не сомневаюсь», — цитирует Зидана AS.
В сезоне-2019/2020 мадридский «Реал» набрал 87 очков в 38 матчах и стал чемпионом Испании. «Барселона» завершила розыгрыш на втором месте в турнирной таблице. В составе сине-гранатовых произошли серьёзные изменения: пришёл новый главный тренер Рональд Куман, команду покинули полузащитник Иван Ракитич и нападающий Луис Суарес.
Зидан — о трансферах «Реала»: до 5 октября может случиться всё что угодно
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