Нигматуллин: Манджукич не заиграл в Катаре, как бы в «Локо» не ограничилось пятью матчами

Бывший вратарь «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин отреагировал на слухи о трансферах «железнодорожников».
«Думаю, Кузяев может усилить «Локо». Но вопрос, насколько он будет мотивированным. Хотя футболист, безусловно, квалифицированный. Но вроде бы ему хотелось играть за границей, ведь Далер даже с «Зенитом» не стал продлевать контракт. Но игровой уровень Кузяева пригодится «Локомотиву».
Переход Манджукича — абсолютно непредсказуемый трансфер, с огромным количеством трат. Был бы рад поддержать приобретение родного клуба, но не могу однозначно сказать о переходе хорвата. Случись он лет пять назад, отнёсся бы к нему здорово. Но сейчас Манджукич не смог заиграть в Катаре. За прошлый сезон всего пять матчей сыграл и не забил ни одного мяча. Как бы и в «Локомотиве» не ограничилось пятью матчами. Учитывая подписной бонус и большую зарплату, о которых пишут, всё это не очень хорошо выглядит с экономической точки зрения. Понятно, хорват будет интересен болельщикам. Но главное, чтобы он сюда приехал реально играть в футбол. К сожалению, к нам зачастую приезжают доигрывать и откровенно отбывают номер», — цитируют Нигматуллина «Известия».
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