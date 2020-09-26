Леонид Слуцкий: матч с «Ротором» состоится. «Рубин» такого рода подарков не получает

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата России с «Ротором».



«Матч состоится. Мы такого рода подарков не получаем. И прекрасно помним матч с «Оренбургом» в прошлом году, который был одним из самых сложных в сезоне. Готовимся к сложной игре.



Юра Дюпин вернулся в общую группу и тренируется всю неделю. Всегда есть мелкие повреждения, но, надеюсь, обойдемся без потерь. Мы уже давно отталкиваемся от собственного построения игры, даже когда играем с такими большими командами, как «Спартак». Отталкиваемся от своих атакующих действий и моделей, которые отрабатываем на тренировках. Так что каких-то сложностей при подготовке не возникает», — сказал Слуцкий в интервью клубной пресс-службе.

«Ротору» разрешили провести матч с «Рубином»