Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» всё ещё рассчитывает завершить трансфер Мемфиса Депая

«Барселона» всё ещё рассчитывает завершить трансфер Мемфиса Депая
Футбол / Испания 0

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай всё ещё может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб предпринимает попытки снижения суммы трансфера 26-летнего нидерландского футболиста. Отмечается, что на переходе Депая настаивает главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, работавший с футболистом в сборной Нидерландов.

Нидерландский нападающий заключил контракт с «Лионом» в 2017 году. Действующее соглашение истекает по завершении сезона-2020/2021. В прошедшем сезоне Депай провёл 22 встречи за «Лион» во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи. В сезоне-2020/2021 нападающий провёл 4 матча за «Лион» в чемпионате Франции и забил 4 гола.

Президент «Лиона»: Бартомеу сказал, что «Барселона» не может позволить себе трансфер Депая
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020