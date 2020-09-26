«Барселона» всё ещё рассчитывает завершить трансфер Мемфиса Депая
Нападающий «Лиона» Мемфис Депай всё ещё может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонский клуб предпринимает попытки снижения суммы трансфера 26-летнего нидерландского футболиста. Отмечается, что на переходе Депая настаивает главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, работавший с футболистом в сборной Нидерландов.
Нидерландский нападающий заключил контракт с «Лионом» в 2017 году. Действующее соглашение истекает по завершении сезона-2020/2021. В прошедшем сезоне Депай провёл 22 встречи за «Лион» во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи. В сезоне-2020/2021 нападающий провёл 4 матча за «Лион» в чемпионате Франции и забил 4 гола.
Президент «Лиона»: Бартомеу сказал, что «Барселона» не может позволить себе трансфер Депая
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