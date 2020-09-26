Конте прокомментировал возвращение Перишича в команду

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о возвращении полузащитника Ивана Перишича, который провёл сезон-2020/2021 в «Баварии» на правах аренды.
«Рад за Ивана. В итоге у него был невероятный победный опыт с «Баварией», в составе которой он выиграл три трофея. Теперь он вернулся с огромной решимостью играть за «Интер» и помогать нам, отдавать себя на пользу команде. Рад, что у него есть такое желание», — цитирует Конте Goal.
В сезоне-2019/2020 Перишич провел за «Баварию» 35 матчей, на его счету 8 голов и 10 результативных передач. В составе мюнхенской команды — чемпион Германии, обладатель Кубка Германии, победитель Лиги чемпионов. В приобретении полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед». Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость хорвата в € 15 млн.
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