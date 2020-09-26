Хавбек «Атлетико» может перейти в «РБ Лейпциг»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Bild.



По информации источника, в услугах 24-летнего французского футболиста заинтересован «РБ Лейпциг». На трансфере полузащитника настаивает главный тренер немецкой команды Юлиан Нагельсман. Отмечается, что «РБ Лейпциг» готов как на полноценный трансфер, так и на аренду Лемара.



Лемар перешёл из «Монако» в мадридский «Атлетико» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 70 млн. В прошлом сезоне Лемар принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, получил 2 жёлтые карточки и не отметился ни одним результативным действием. В Кубке французский футболист и вовсе не принял участия ни в одной встрече.

У Лемара ни одного результативного действия за сезон. «Атлетико» купил его за € 70 млн