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Моуринью: не хочу, чтобы игроки ныли и расстраивались. Хочу, чтобы они боролись

Моуринью: не хочу, чтобы игроки ныли и расстраивались. Хочу, чтобы они боролись
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал об атмосфере в команде и резко отреагировал на разговоры о конфликтах в стане «шпор».

«Не хочу, чтобы игроки ныли, не хочу, чтобы игроки расстраивались, не хочу, чтобы игроки чувствовали, будто я имею что-то против них, когда не ставлю их в состав.

Хочу, чтобы игроки боролись за те минуты, которые они хотят провести на поле. Когда играете за «Тоттенхэм», вы должны понимать, что «шпоры» хотят быть лучше. И награды должны быть все лучше и лучше, а игрокам не гарантируется постоянное место на поле. Они должны быть готовы сражаться за минуты, которые хотят провести на поле», — цитирует Моуринью The Mirror.

В СМИ появилась информация, что у Моуринью конфликт с полузащитником «Тоттенхэма» Деле Алли.

Экс-игрок «Тоттенхэма»: не думаю, что Моуринью и Алли смогут примириться
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