Эдуард Менди: я первый африканский голкипер в «Челси» — это большая ответственность

Вратарь «Челси» 28-летний Эдуард Менди поделился эмоциями от перехода в стан «пенсионеров» и вспомнил легендарных игроков синих из Африки.



«Многие великие африканские таланты выступали за «Челси». Дидье Дрогба, Майкл Эссьен, Самуэль Это’о, Джон Оби Микел. Когда видишь это, хочешь продолжить их дело. Среди голкиперов я стал первым, и это действительно заставляет меня чувствовать гордость, но это ещё и большая ответственность», — цитирует Менди ESPN.



24 сентября «Челси» официально объявил о переходе вратаря Эдуарда Менди из «Ренна». В прошлом сезоне сенегалец в 24 матчах чемпионата Франции (все — в основном составе) пропустил 19 голов и получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. В сборную Сенегала голкипер вызывается с 2018 года. За национальную команду сыграл восемь матчей.

Эдуард Менди: все хотят играть за «Челси», но не все могут. Болею за этот клуб с детства