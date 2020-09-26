Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 9-го тура

Сегодня, 26 сентября, матчем «Тамбов» — «Спартак» стартует 9-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



26 сентября

«Тамбов» — «Спартак» (Саранск, 14:00 мск)

«Зенит» — «Уфа» (Санкт-Петербург, 16:30 мск)

«Сочи» — «Краснодар» (Сочи, 20:00 мск)



27 сентября

«Арсенал» Т — «Ростов» (Тула, 14:00 мск)

«Ахмат» — «Урал» (Грозный, 16:30 мск)

«Ротор» — «Рубин» (Волгоград, 19:00 мск)

ЦСКА — «Локомотив» (Москва, 19:00 мск)



28 сентября

«Химки» — «Динамо» (Химки, 19:00 мск)



В сезоне-2019/2020 чемпионом России стал петербургский «Зенит». В тройку лидеров вошли московский «Локомотив» и «Краснодар».



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021



Расписание матчей чемпионата России сезона-2020/2021