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Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 9-го тура

Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 9-го тура
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 26 сентября, матчем «Тамбов» — «Спартак» стартует 9-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

26 сентября
«Тамбов» — «Спартак» (Саранск, 14:00 мск)
«Зенит» — «Уфа» (Санкт-Петербург, 16:30 мск)
«Сочи» — «Краснодар» (Сочи, 20:00 мск)

27 сентября
«Арсенал» Т — «Ростов» (Тула, 14:00 мск)
«Ахмат» — «Урал» (Грозный, 16:30 мск)
«Ротор» — «Рубин» (Волгоград, 19:00 мск)
ЦСКА — «Локомотив» (Москва, 19:00 мск)

28 сентября
«Химки» — «Динамо» (Химки, 19:00 мск)

В сезоне-2019/2020 чемпионом России стал петербургский «Зенит». В тройку лидеров вошли московский «Локомотив» и «Краснодар».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021

Расписание матчей чемпионата России сезона-2020/2021

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