Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 9-го тура
Сегодня, 26 сентября, матчем «Тамбов» — «Спартак» стартует 9-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
26 сентября
«Тамбов» — «Спартак» (Саранск, 14:00 мск)
«Зенит» — «Уфа» (Санкт-Петербург, 16:30 мск)
«Сочи» — «Краснодар» (Сочи, 20:00 мск)
27 сентября
«Арсенал» Т — «Ростов» (Тула, 14:00 мск)
«Ахмат» — «Урал» (Грозный, 16:30 мск)
«Ротор» — «Рубин» (Волгоград, 19:00 мск)
ЦСКА — «Локомотив» (Москва, 19:00 мск)
28 сентября
«Химки» — «Динамо» (Химки, 19:00 мск)
В сезоне-2019/2020 чемпионом России стал петербургский «Зенит». В тройку лидеров вошли московский «Локомотив» и «Краснодар».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021
Расписание матчей чемпионата России сезона-2020/2021
- 26 сентября 2020
-
13:17
-
13:00
-
12:49
-
12:44
-
12:33
-
12:18
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:45
-
11:42
-
11:30
-
11:18
-
11:00
-
10:58
-
10:51
-
10:24
-
10:18
-
10:08
-
09:58
-
09:51
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
08:47
-
04:51
-
03:52
-
03:28
-
02:57
-
02:31
-
02:02
-
01:23
-
00:55
-
00:45
Партнерский контент