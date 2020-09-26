Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Торино» — «Аталанта»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 16:00

«Торино» — «Аталанта»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 16:00
Футбол / Италия 0

Сегодня, 26 сентября, состоится матч «Торино» — «Аталанта». Встреча 2-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Торино» — «Аталанта».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. В бригаду войдут ассистенты Давиде Империале и Витторио Ди Джоия. Резервный рефери – Симоне Содза.

Напомним, 2 сентября полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.

В минувшем сезоне «Аталанта» заняла 3-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» занял 16-е место. «Ювентус» стал чемпионом Италии.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020