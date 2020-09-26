«Торино» — «Аталанта»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 16:00

Сегодня, 26 сентября, состоится матч «Торино» — «Аталанта». Встреча 2-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине, стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Торино» — «Аталанта».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. В бригаду войдут ассистенты Давиде Империале и Витторио Ди Джоия. Резервный рефери – Симоне Содза.
Напомним, 2 сентября полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.
В минувшем сезоне «Аталанта» заняла 3-е место в турнирной таблице Серии А. «Торино» занял 16-е место. «Ювентус» стал чемпионом Италии.
- 26 сентября 2020
-
13:17
-
13:00
-
12:49
-
12:44
-
12:33
-
12:18
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:45
-
11:42
-
11:30
-
11:18
-
11:00
-
10:58
-
10:51
-
10:24
-
10:18
-
10:08
-
09:58
-
09:51
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
08:47
-
04:51
-
03:52
-
03:28
-
02:57
-
02:31
-
02:02
-
01:23
-
00:55
-
00:45