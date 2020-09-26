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«Сочи» — «Краснодар»: прямая трансляция матча начнётся в 20:00

«Сочи» — «Краснодар»: прямая трансляция матча начнётся в 20:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 26 сентября, состоится матч «Сочи» – «Краснодар». Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Краснодар».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Анастасия Пустовойова (Москва).

«Краснодар» набрал 14 очков в 8 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (15) — на 4-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 8 матчах набравший 17 очков.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.

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