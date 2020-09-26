«Сочи» — «Краснодар»: прямая трансляция матча начнётся в 20:00
Сегодня, 26 сентября, состоится матч «Сочи» – «Краснодар». Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Краснодар».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Анастасия Пустовойова (Москва).
«Краснодар» набрал 14 очков в 8 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (15) — на 4-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 8 матчах набравший 17 очков.
Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
- 26 сентября 2020
-
17:52
-
17:48
-
17:48
-
17:42
-
17:33
-
17:33
-
17:22
-
17:10
-
17:09
-
17:01
-
17:00
-
17:00
-
16:52
-
16:51
-
16:48
-
16:41
-
16:37
-
16:37
-
16:31
-
16:26
-
16:14
-
16:00
-
15:50
-
15:26
-
15:22
-
14:40
-
14:39
-
14:18
-
14:17
-
14:09
-
13:54
-
13:53
-
13:36
-
13:30
-
13:26
Партнерский контент