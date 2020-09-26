Аленичев и Титов приехали на матч «Спартака» с «Тамбовом»

Бывшие игроки «Спартака» Дмитрий Аленичев и Егор Титов приехали на матч девятого тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом». Встреча пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 14:00 мск.
Московский «Спартак» набрал 17 очков в 8 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (7) — на 13-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 8 встречах набравший 17 очков.
Дмитрий Аленичев выступал за «Спартак» с 1994 по 1998 и с 2004 по 2006 год, где и завершил карьеру. С 2015 по 2016 год занимал пост главного тренера красно-белых. Егор Титов выступал за «Спартак» с 1992 по 2008 год. За красно-белых полузащитник провёл 324 матча и забил 87 голов. С 2015 по 2016 год был ассистентом Аленичева.
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