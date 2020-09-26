Марсело не сыграет с «Бетисом» из-за проблем со спиной

Левый защитник мадридского «Реала» Марсело не поехал с командой на матч третьего тура чемпионата Испании с «Бетисом». Бразилец был включён Зинедином Зиданом в заявку, но в последний момент почувствовал дискомфорт в области спины, сообщает пресс-служба «сливочных».



32-летний защитник выступает за «Реал» с 2007 года, перейдя из «Флуминенсе» за € 6,5 млн. В 509 матчах за «сливочных» забил 38 мячей и отдал 97 результативных передач. Марсело пропустил четыре заключительных встречи сезона-2019/2020 из-за разрыва отводящей мышцы. В стартовом матче розыгрыша чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (0:0) попал в заявку, но так и не вышел на поле.



27 сентября состоится матч третьего тура чемпионата Испании «Бетис» — «Реал». Начало — в 22:00 мск.

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