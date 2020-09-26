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Ривалдо: Суарес идеально впишется в стиль Симеоне

Ривалдо: Суарес идеально впишется в стиль Симеоне
Футбол / Испания 0

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо прокомментировал переход уругвайского нападающего Луиса Суареса из каталонского клуба в «Атлетико».

«Луис Суарес принял отличное решение, подписав контракт с „Атлетико“. Я хотел, чтобы он остался в „Барселоне“, и всё же чувствовал, что ему есть что предложить. Но Рональд Куман дал понять, что уругваец не соответствует его требованиям, поэтому Луис присоединился к команде, в которой его будут ценить.

Надеюсь, у Луиса всё сложится хорошо в „Атлетико“. Я его фанат. Он подписал контракт с идеальным клубом. Уверен, Диего Симеоне рад видеть его в своей команде. Думаю, Луис идеально впишется в стиль Симеоне», — приводит слова Ривалдо Goal.com со ссылкой на Betfair.

Луис Суарес обратился к болельщикам «Атлетико»
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