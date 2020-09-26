Ривалдо: Суарес идеально впишется в стиль Симеоне
Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо прокомментировал переход уругвайского нападающего Луиса Суареса из каталонского клуба в «Атлетико».
«Луис Суарес принял отличное решение, подписав контракт с „Атлетико“. Я хотел, чтобы он остался в „Барселоне“, и всё же чувствовал, что ему есть что предложить. Но Рональд Куман дал понять, что уругваец не соответствует его требованиям, поэтому Луис присоединился к команде, в которой его будут ценить.
Надеюсь, у Луиса всё сложится хорошо в „Атлетико“. Я его фанат. Он подписал контракт с идеальным клубом. Уверен, Диего Симеоне рад видеть его в своей команде. Думаю, Луис идеально впишется в стиль Симеоне», — приводит слова Ривалдо Goal.com со ссылкой на Betfair.
Луис Суарес обратился к болельщикам «Атлетико»
- 26 сентября 2020
-
14:40
-
14:39
-
14:18
-
14:17
-
14:09
-
13:54
-
13:53
-
13:36
-
13:30
-
13:26
-
13:17
-
13:00
-
12:49
-
12:44
-
12:33
-
12:18
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:45
-
11:42
-
11:30
-
11:18
-
11:00
-
10:58
-
10:51
-
10:24
-
10:18
-
10:08
-
09:58
-
09:51
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:20
Партнерский контент